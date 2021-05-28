Biden'ın dev savunma bütçesinde neler var?

Joe Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) toplam 753 milyar dolarlık 2022 savunma bütçe önerisini hazırladı. Bugün Amerikan Kongresi'ne sunulması beklenen savunma bütçe önerisinde Çin'e karşı caydırıcılığın ön plana çıktığı bildiriliyor.

Joe Biden yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) toplam 753 milyar dolarlık 2022 savunma bütçe önerisini hazırladı. Bugün Amerikan Kongresi'ne sunulması beklenen savunma bütçe önerisinde Çin'e karşı caydırıcılığın ön plana çıktığı bildiriliyor.

6 trilyon dolarlık harcama paketinin bir parçası olan bütçede önerilen yatırımlar arasında Pasifik Caydırıcılık Girişimi, birliklerin hazırlığı, uzay konuları öne çıkıyor.

Bütçede 715 milyar dolarlık harcamalar kapsamında yeni gemi ve jet alımları, bakım ve maaş ödemelerinin yanı sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Enerji bakanlığı ve diğer kurumların savunma bağlantılı harcamalarını için 38 milyar dolarlık ek ayrılması, böylelikle yeni bütçenin 753 milyar doları bulması öngörülüyor. Bu 2021 yılı rakamlarına kıyasla yüzde 1,7'lik bir artışa denk geliyor.

Bütçede ses ötesi ve diğer yeni nesil silahlar içinde para ayrıldı

Rusya ve Çin'e karşı askeri kapasitesini arttırmayı hedefleyen ABD Savunma Bakanlığı bütçesinde hipersonik yani ses ötesi ve yeni nesil silahlar için de para ayırdı.

Harcama bütçesinde Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan askeri varlığı ve nükleer silah teknolojilerine karşı geliştirilen Pasifik Caydırıcılık Girişimi kapsamında Amerikan birliklerinin daha hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla radar, uydu ve füze sistemleri için fon ayrıldığı kaydediliyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar, bu harcamaları karşılamak için Pentagon'un aralarında Littoral Savaş Gemileri ve kara birliklerine yakın destek sağlayan A-10 uçaklarının yanı sıra havada yakıt ikmali yapan KC-10 ve KC-135 uçak filoların da bulunduğu yüksek bakım maliyeti gerektiren eski ekipmanı elden çıkarma arayışında olduğunu belirtiyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks atamasının hemen öncesinde caydırıcılığın sürmesi için ABD güçlerinin modernize olması gerektiğini, ve göreve geldiğinde Amerikan ordusunun yenilenmesini hızlandırma ve derecelendirme arayışında olacağını ifade etmişti.

58 adet F-35 sipariş edilecek

Biden yönetiminin Amerikan havacılık ve silah teknoloıjileri şirketi Lockheed Martin'e 85 adet F-35 uçağı sipariş vereceği de kaynakların verdiği bilgiler arasında. F-35'lerden 2021 başkanlık bütçesinde 79, 2020'de ise 78 adet sipariş verilmiş, Kongre ek uçakların da bütçesini onaylamıştı.

Öte yandan Amerikan donanması için Biden yönetiminin yalnızca sekiz adet savaş gemisi talep etmesi bekleniyor. Trump yönetiminin son günlerinde yayımlanan Amerikan Donanması gemi yapım planı 2022 bütçesinde yeni savaş gemisi adedi 12 olarak kayda girmişti.

Nükleer silahların modernleştirilmesi

Biden yönetiminin eski sistemlere olan harcamalarındaki kesintilere rağmen ABD'nin nükler üçlüsünün modernleştirilmesine yatırımı sürdürmesi bekleniyor. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre bu yatırımın maliyeti son on yılda ortalama 60 milyar doları aşarak toplamda bir trilyonu geçti.

Bu kapsamdaki harcamaların nükleer komuta ve kontrolün yanı sıra Huntington Ingalls Industries ile General Dynamics tarafından üretilen Columbia sınıfı nükleer denizaltıların ve F-35 jetlerinin nükleer bomba taşıma sertifikalandırmasının geliştirilmesine ayrılacağı belirtiliyor.

Yeni savunma bütçesi, Kongre'de onaylanması halinde uygulamaya konulacak.

Kaynak:Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.