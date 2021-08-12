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TIMETURK / EKONOMİ / Biden'dan 'enflasyon' açıklaması

Biden'dan 'enflasyon' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisi iyileşmeye devam ettikçe fiyat artışlarının azalacağını belirterek, enflasyonu her ay dikkatle takip edeceklerini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gerektiğinde uygun önlemleri alacağına güvendiklerini söyledi

2 Saat Önce
2021-08-12 00:41:41
Biden'dan 'enflasyon' açıklaması

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Biden, Beyaz Saray'da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) ilişkin son verilerin iyi geldiğine işaret eden Biden, çekirdek enflasyonun aylık artış hızının son üç aya kıyasla yaklaşık üçte iki oranında azaldığını ifade etti.

Biden, "İstihdam arttı ve aylık fiyat artışları düştü. Ekonomik büyüme 40 yılın en hızlı seviyesinde artıyor ve işsizlik azalıyor. Bu yüzden ekonomik planımızın işe yaradığını savunuyorum." dedi.

Tarihi yatırımların da yolda olduğunu belirten Biden, Amerikan ailelerinin üzerindeki yükü hafifletmek için yapılacaklara ilişkin bilgi verdi."

Biden, ekonomi iyileşmeye devam ettikçe darboğazların ve fiyat artışlarının azalacağını dile getirerek, "Bugün açıklanan TÜFE raporu bu yöne işaret ediyor. Enflasyonu her ay dikkatle takip edeceğiz ve Fed'in gerektiğinde uygun önlemleri alacağına güveniyoruz." diye konuştu.

Akaryakıt fiyatlarını ele almak için de harekete geçtiklerini bildiren Biden, fiyatların 10 yıl öncesine göre daha düşük ancak çalışan aileler için sıkıntı yaratacak kadar yüksek olduğunu ifade etti.

Biden, Ulusal Ekonomi Konseyinin Federal Ticaret Komisyonundan Amerikan akaryakıt piyasasını izlemek için mevcut her aracı kullanmasını ve petrol fiyatlarındaki artışa katkıda bulunabilecek herhangi bir yasa dışı faaliyete müdahale etmesini istediğini bildirdi.

Başkan Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne de salgında yapılan üretim kesintilerinin tersine çevrilmesi gerektiğini ilettiklerini söyledi.

BloomberHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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