Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ecan 'Yılın İş İnsanı” ödülünün sahibi oldu

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan “Yılın İş İnsanı” ödülüne layık görüldü. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Niyazi ERCAN, tamamen yerli ve milli sermayeyle kurulan Beypazarı Doğal Maden Suyu'nuglobal bir marka haline getirip oluşturduğu istihdamla ülkemiz ve milletimiz için katma değer üretmesi ve bir eğitim gönüllüsü olarak hayata geçirdiği okul, öğrenci yurdu gibi sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle “Yılın İş İnsanı” ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşma yapan Niyazi Ercan, Beypazarı'ndan bir dünya markası çıkartmanın mutluluğunu yaşadığını ve “Yılın İş İnsanı” seçilmenin de kendisini gururlandırdığını belirtti. Ercan, “Beypazarı Maden Suyu olarak dünyanın en sağlıklı içeceklerinden olan maden suyunu tanıtmak ve maden suyunun faydalarını topluma anlatarak bir sofra içeceği haline gelmesini sağlamak en büyük misyonumuzdur.” dedi.

NİYAZİ ERCAN EĞİTİME KATKI SAĞLAYAN PROJELERİ DE DESTEKLİYOR

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı millete karşı sosyal görev olarak gördüklerine işaret eden Niyazi ERCAN, "Eğitime katkı sunacak projelere desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi. Niyazi ERCAN, önceki yıllarda Beypazarı ilçesinde okul ve öğrenci yurdu projelerini hayata geçirerek Milli Eğitim Bakanlığına devretti.

TÜRK MADEN SUYU DÜNYANIN HER YERİNDE

Ercan, “Beypazarı Maden suyu ideal mineral yapısı, damak zevkine hitap eden tadıyla tüm dünya insanın beğenisini kazanan bir lezzet. Markamızın tüm dünyada zevkle tüketildiğini görmek, farklı milletlerdeki insanların soforalarında yer bulmasını sağlamak bizi gururlandırıyor. 2021 yılı içinde üretimimizin ham maddelerinden olan cam şişe temini konusunda büyük zorluklar yaşadık. Bu nedenle hedeflediğimiz satış rakamının gerisinde kaldık. Cam şişe temini konusundaki sorunların çözülmesiyle markamızı çok daha fazla kişiye ulaştırmanın yolu açılacaktır. “Made in Turkey” yazan ürünlerimiz tüm dünyada kolaylıkla bulunur hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek ihracatla ilgili düşüncelerini belirtti.

.