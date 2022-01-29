Beykoz Üniversitesi Öğretim üyesi alımı ilanı | Öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi işilanı

Beykoz Üniversitesi Öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın başvuru şartları ve hangi bölümden alım yapılacağı araştırılıyor. Peki ama Beykoz Üniversitesi kaç kişilik kontenjan açtı? Hangi bölümlerde öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi alımı yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Beykoz Üniversitesi Öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın başvuru şartları ve hangi bölümden alım yapılacağı araştırılıyor. Peki ama Beykoz Üniversitesi kaç kişilik kontenjan açtı? Hangi bölümlerde öğretim üyesi, öğretim elemanı, araştırma görevlisi alımı yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Beykoz Üniversitesi Öğretim üyesi alımı ilanı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

* Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Prof. Dr alımı yapılacak - Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanlarından birinde lisans veya doktora derecesi olmak; bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı veya bilgisayar donanımı alanlarında çalışmaları olmak.

* Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Dr. Öğr. Üyesi alımı yapılacak - Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanlarından birinde lisans veya doktora derecesi olmak; bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı veya bilgisayar donanımı alanlarında çalışmaları olmak.

* Endüstri Mühendisliği (İngilizce) - Dr. Öğr. Üyesi alımı yapılacak - Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanından birinde lisans veya doktora derecesi olmak.

* Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Arş. Gör. alımı yapılacak - Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

* Dijital Oyun Tasarımı - Dr. Öğr. Üyesi alımı yapılacak - Dijital Oyun Tasarımının ilgili alanlarından (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film Animasyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Medya, İletişim Bilimleri vb.) birinde doktora derecesine sahip olmak, Unity ve/veya Unreal Engine oyun motorları ile oyun geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

* Bilişim Güvenliği Teknolojisi - Öğr. Gör. (Ders Verecek) alınacak - Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

* Bilgisayar Programcılığı - Öğr. Gör. (Ders Verecek) alınacak - Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.

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