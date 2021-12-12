Beykent Üniversitesi yayınladığı kılavuzla araştırma görevlisi alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de verilen kılavuzda Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı şartları yer alıyor. Bugün itibariyle başlayan başvuruların son tarihi 26 Aralık günü son bulacak. Peki ama Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı hangi kadrolardan yapılacak? Beslenme ve Diyetetik araştırma görevlisi, Yazılım Mühendisi araştırma görevlisi alımı ilanı detayları...

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı

12 Aralık Pazar günü verilen ilana 26 Aralık Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek. Ön değerlendirmeler 28 Aralık Salı günü yapılacak ve yazılı sınav 3 Ocak 2022'de Pazartesi günü yapılacak. Nihai değerlendirme de 4 Ocak Salı günü belirlenecek.

Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı İstenen Belgeler

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel.

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?

Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları

Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları: Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul

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