BEYKAM’dan 2 bin 692 kişiye istihdam

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), işverenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine ve istihdama büyük ölçüde katkı sunmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye istihdam sağlayarak örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), ilçedeki işsizliğin giderilmesine katkı sunuyor. İşveren ve iş arayanların bir araya geldiği Kariyer Merkezi'nde, iş başvurusunda bulunan vatandaşlara meslek tercihlerinde rehberlik edilirken, açılan iş pozisyonlarına uygun yönlendirmeler yapılarak işverenler de destekleniyor. BEYKAM'da ayrıca; seçme yerleştirme hizmetleri, kariyer danışmanlığı, kadın işsizlere yönelik projeler, engelli işsizlere yönelik fuarlar ile işverenlere toplantı salonu ve birebir görüşme alanı tahsisi gibi hizmetler de veriliyor.

160 BİN KİŞİ İLGİLİ POZİSYONLARA YÖNLENDİRİLDİ

Kurulduğu günden bu yana toplamda 160 bin kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendiren BEYKAM, 2 bin 692 kişiye istihdam sağladı. Aynı zamanda daha fazla vatandaşa hizmet ulaştırmak için farklı uygulamaları da hayata geçiren BEYKAM, Beylicium AVM 3.katta yer alan ofislerinin yanı sıra muhtarlıklardaki çözüm merkezlerinde, www.beykam.com sitesinde ve kurduğu mobil stantlarda da çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Tüm bu uygulama ve çalışmalarda, işverenlerin ihtiyaç duyduğu açık iş pozisyonlarına yönlendirilmeler sağlanarak bölgedeki istihdama da katkı sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.