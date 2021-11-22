BES'te fon değiştiren daha çok kazanabilir

Türkiye'de devlet katkısıyla sigortalı olup emekliliğin yolunu açan bireysel emeklilik sistemi (BES) uygulamasına katılanların sayısı günden güne artarken, sistemin içinde olduğu halde fon sirkülasyonuna katılıp daha fazla kazanç elde edenlerin oranı bir hayli düşük. Halbuki BES’Li olup da fon dağılımlarını değiştirenlerin emeklilikte elde edecekleri paylaşım daha yüksek olmakta. Yapılan son düzenleme işe her bir katılımcının senede 12 kere fon dağılımlarını değiştirme hakkından yararlanması mümkün olduğu halde bu oran yüzde 10 seviyesinde seyrediyor.

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Uzmanlara göre BES'e dahil olan 14 milyona yakın vatandaşın bugünlerde birikimlerinin erimemesi, dahası daha yüksek getiri sağlanması için BES fonlarının dağılımında güncelleme yapılması fırsatı bulunuyor. Yapılan değerlendirmelere göre Ocak 2021'den bugüne kadar bireysel emeklilik sisteminin ortalama getirisi yüzde 26'ya yaklaştı. Enflasyondaki artış seyrine bakıldığında bu oran küçümsenmeyecek bir oran olarak görülüyor. Yılın ilk 10 ayında faizli fonların ortalama getirisi yüzde 23'lerde, faizsiz fonların getirisi de yüzde 32'lerde seviyesine yaklaştı. Herkesin çok kazandırdığı sanılan mevduat faizinin getirisi ise yüzde 15.5 oldu.

Eylül ayında itibaren dolar, avro gibi dövize yatırım yapan kamu dış borçlanma araçları fonları yüzde 19'larda getiri sağladı. En yüksek getiriyi sağlayan araçlardan birisi altın fonu oldu ve yüzde 26 getiri ile rekor kırdı. Ağustos sonrası eylül ayında fon dağılımını değiştirerek birikimlerini bu fonlara kaydıranlar çok yüksek getiriler elde etti. Uzmanalra göre eurobondların, altının, hisse fonlarının getirileri bir süre daha iştah kabartacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.