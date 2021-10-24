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TIMETURK / EKONOMİ / BES'te devletin desteği devam edecek

BES'te devletin desteği devam edecek

Bu yıl sonunda 13 milyona yaklaşması beklenen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının 2022'de 13,5 milyona çıkarılması bekleniyor.

31 Dakika Önce
2021-10-24 15:22:45
BES'te devletin desteği devam edecek

Türkiye'de sigorta sektörünün hedeflenen büyüklüğe ulaşması için devletin verdiği destek politikası 2022 yılında da devam edecek. finansal sistemin geliştirilmesine önemli katkı sağlayan BES'le ilgili hedefler umut verici görünüyor. Bu kapsamda BES'e katılımcı sayısının bu yılın sonunda 12 milyon 995 bin 775 olması öngörülürken 2022'de 13,5 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 14,5 milyon, 2024'te ise 15,2 milyona yükseltilmesi amaçlanıyor. Devletin ilk kez BES'lenenler için verdiği yüzde 25'lik prim desteği ise devam edecek.

Öte yandan özel sigorta branşlarında üretilen toplam brüt prim üretiminin bu yılın sonunda 95 milyar 796 milyon 155 bin 287 lira olması öngörülürken 2022 yılı için bunun 109 milyar 214 milyon 862 bin 857 liraya çıkması bekleniyor.

Özel sigorta branşlarında üretilen toplam brüt prim üretiminin 2023'te 125 milyar 597 milyon 92 bin 286 liraya ve 2024'te 144 milyar 436 milyon 656 bin 128 liraya ulaşması amaçlanıyor.

Prim üretiminin artırılmasının Türkiye'de sigorta sektörünün hedeflenen büyüklüğe ulaşmasına ve finansal sistemin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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