BES'te devlet katkısı artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde uygulanan yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılmasının sisteme olan güveni ve ilgiyi daha da pekiştireceği belirtildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamalarında yer aldığı üzere, BES'te 2013 yılından bu yana başarılı ve şeffaf bir şekilde uygulanan, ülke tasarruf oranlarının sağlıklı bir şekilde büyümesine destek olan yüzde 25 devlet desteğinin yüzde 30'a çıkarıldığı anımsatılarak, bu kapsamda, devletin BES'e olan güveni ve desteğinin, bir kez daha çok güçlü bir şekilde vurgulandığı bildirildi.

Yüzde 30 oranında teşvik

Açıklamada, 18'inci yılını geride bırakan BES'in verdiği güven ve sağladığı avantajlar sayesinde Türkiye'de tasarruf denildiğinde en başta gelen araçlarından biri olarak vatandaşlar nezdinde büyük ilgi gördüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bireysel tasarrufların sermaye piyasaları aracılığıyla ekonomiye kazandırılması suretiyle ülkemizin refah seviyesinin artırılmasında Bireysel Emeklilik Sistemimiz anahtar rol oynamaktadır. Gelinen noktada, 13 milyonu aşan katılımcı sayısı ve toplamda 250 milyar TL'ye ulaşan fon büyüklüğü ile Bireysel Emeklilik Sistemimiz, bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve emeklilik dönemindeki refahını artırmayı hedeflerken, diğer taraftan sermaye piyasalarının derinleşmesi yoluyla finansal istikrarın sağlanmasında en önemli unsurlardan biri konumundadır. Başka hiçbir ülkede ve hiçbir yatırım aracında olmayan doğrudan tüm katılımcılara yüzde 30 oranındaki çok önemli bir teşvik ile BES, geleceğine güvenle yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için en avantajlı tasarruf aracıdır.”

Sistemin daha fazla güçlenmesi ve 84 milyon vatandaş tarafından teveccüh görmesi için birçok yeniliğin hayata geçirilmekte olduğu aktarılan açıklamada, 18 yaş altındaki 23 milyona yakın vatandaşa BES'e dahil olma imkanının tanınması ile birlikte Haziran 2021'den bu yana 145 binden fazla 18 yaş altındakilerin sisteme girdiği ve bu katılımcıların tasarruflarının şimdiden 243 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştığı bildirildi.

“BES'e ilgi ve güven hızla artıyor”

Açıklamada, 18 yaş altındaki çocukların sisteme katılmasından mutlu olunduğu ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"Bunun yanında vakıf, sandık ve derneklerin birikimlerinin sisteme devri ve Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) sayesinde katılımcılara tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden yararlanabilme imkanının getirilmesi ile birlikte BES'e ilgi ve güven hızla artıyor. Yeni yılda da sistemi daha cazip hale getirmek ve vatandaşlarımız için yarattığı faydayı daha da artırmak üzere BES'in eğitim sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası gibi diğer sigorta ürünleriyle desteklenmesi konusundaki düzenlemelere ilişkin çalışmalarımızı da tamamlıyoruz. Bu kapsamda, gerek yüzde 30 devlet katkısı uygulaması gerekse BES'in bir bütün olarak vatandaşlarımız için yarattığı faydayı artıracak diğer uygulamaların çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesi için sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımız hızla devam etmektedir.” AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.