BES olana düşük faizli kredi mi verilecek? Bireysel Emeklilik Sistemi konut (ev), araç (araba) ihtiyaç kredisi düşük faizli mi olacak? Bankalardan kredi çekmek isteyenler kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Yeni sisteme göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kalan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla banka kredisi verilmesini önü açılacak. Peki BES'i olanlar düşük faizli banka kredisi çekebilecek mi?

BES olana düşük faizli kredi mi verilecek? Bireysel Emeklilik Sistemi konut (ev), araç (araba) ihtiyaç kredisi düşük faizli mi olacak? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. Banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle pek çok kişi düşündüğü evi, aracı ve yatırımı yapmaktan vazgeçiyor. Merkez Bankası'ndan da gelen peş peşe faiz indirimleri ne yazık ki kredi faiz oranlarına henüz yansımış değil. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olanları ilgilendiren yeni bir düzenleme de yakında hayata geçirilebilir.

BES olana düşük faizli kredi mi verilecek?

Resmi Gazete'de 2023 yıllık programda BES ile ilgili önemli detaylar yer alıyor. Buna göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkmayarak tasarrufunu bu yönde devam ettirenlere çeşitli avantajlar sunulacak. Yakın zamanda BES'te yatırımlarına devam edenler için uygun faizli banka kredisi verilebilir. Avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi konut (ev), araç (araba) ihtiyaç kredisi düşük faizli mi olacak?

BES siteminde kalanlar için düşük faizli kredi imkanı sunulacak. Gelişme ev, araba ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenleri oldukça heyecanlandırdı. Konuya dair gelişmelerin önümüzdeki aylarda yaşanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati BES'te kalanlar için çeşitli avantajların olacağı sinyalini daha önce vermişti. Nebati açıklamasında "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" demişti.

Sıfır ve ikinci el ev fiyatları düşecek mi?

Son zamanlarda sıfır ve ikinci el ev fiyatlarında oldukça büyük fiyat artışları yaşandı. Ancak sosyal konut projelerinin duyurulması ve başvuruların alınmaya başlamasıyla fiyat artışları kesildi ve yer yer fiyatlarda gerilemeler yaşandı.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası %1,29

Vakıfbank %1,29

ING Bank %1,29

Fibabanka %1,74

Türkiye İş Bankası %2,05

Akbank %2,08

Alternatif Bank %2,20

ICBC Turkey %2,39

QNB Finansbank %2,62

Garanti BBVA %2,73

Yapı Kredi %2,79

TEB %3,75