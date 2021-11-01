BES’lenenler şimdi erken emekliliğin keyfini çıkarıyor

Türkiye’nin gündemine yılında giren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık emeklileri ile anılmaya başlandı.

TİMETURK

Düzenlemelere göre BES'te dahil olanların sistemde en az 10 yıl kalması ve emekli olmak için 56 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor.

Kayıtlara göre BES'ten bugüne kadar 161 bin kişi emekli oldu. Bunların 48 bini son iki yıl içinde emekli olmuş durumda. Açıklanan verilere göre bu yılın ilk 9 ayında 24 bine yakın vatandaş emekliliği hak etti. Bu süreçte devletin yüzde 25'lik katkı payı da büyük rol oynadı.

BES'te, dahil olmadan önce akla gelen ilk sorulardan birisi ‘Acaba ne yapmalıyım da iyi bir birikime ulaşıp erken yaşta emekli olmalıyım?' oluyor. Uzmanların görüşlerine göre sisteme erken yaşta girmek, gerçekten emekliliği düşünüp uzun süre kalmak, küçük rakamlar değil de ortalama bir katkı payı ödemek ve ödenen bu katkı paylarını da piyasada değişen şartları göz önüne alıp getirisi yüksek emeklilik fonlarında değerlendirmek, yüksek kazancın ilk formülü olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada ayda 200- 250 lira ödeme yaparak yüksek emekli maaşı beklentisinde olma düşüncesi mantıklı görünmüyor.



Sistemde süre kalarak, ortalama fiyatlarla katkı payı ödeyenler ve yeri geldiğinde birikimlerini değerlendirmeyi tercih ederek fonlarını değiştirenlerin ortalama birikim tutarları 195 bin lirayı bulmuş. Herhangi birşey yapmayanlar ise ortalama 51 bin lira birikim ile sistemden emekli oldu. Bu noktada sitemde daha uzun süre kalarak, ortalamanın üzerinde katkı payı ödeyenlerin emekli oldukları zaman ortalama birikimlerinin 500 bin liraya kadar çıktığını söyleyebiliriz.

Kayıtları incelediğimizde emekli olan vatandaşların yüzde 95'inin birikimlerini topluca alıp, sistemden ayrıldıkları görülüyor.Emekliliği hak edenler arasında çok az bir kesim de toplu para almak yerine BES'ten düzenli ödeme almayı tercih etmiş durumda.

Sosyal güvenlik uzmanları sistemin avantajlarını sıralarken, önemli görülebilecek şu tespiti yapıyor: “Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminde emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58 iken ve emeklilik yaşının gelecek yıllarda kademeli artarak 65'e kadar çıkacağını hesaba katarsak BES'ten, 56 yaşında emeklilik aslında erken yaşta emeklilik anlamına geliyor. Nitekim bugün sistemdeki bazı kişiler yaşı gelmesine rağmen emekli olmayıp, birikime devam ediyor ve bu kişilerin sayısı da her geçen yıl artıyor. Mesela, 56-64 yaş arasında 106 bin kişi emekliliği gelmesine rağmen BES'te kalmayı tercih etmiş. Hatta 75 yaş ve üzeri 3 bin 700 kişi bile sistemden emekli olmayıp, biriktirmeye devam ediyor. Bunun nedeni ise son birkaç yıldır BES'te getiriler çok yüksek olmasıdır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.