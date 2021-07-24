Benzinli ve dizel araçta yakıt ekonomisi

Benzinli bir araç ile dizel araç arasındaki fiyat farkı hemen hemen kapanmış durumda. Aracınız hangi yakıt türünde olursa olsun bazı pratik bilgi ve uygulamalara kulak vermeniz gerekiyor.

Genel açıdan bakıldığında yılda 15 bin kilometrenin üzerinde kullanım yapan araç sahipleri için dizel motorlu araçları tercih etmenin tasarruf açısından daha doğru tercih olabilir. Eğer yıllık 15.000 km araç kullanımınız olmayacaksa, benzinli araç tercih edebilirsiniz.Keza son dönem her iki yakıt türünün litre fiyatının da yakayakaya gelmesi tercihlerdeki makası daha da daraltmış görünüyor.

Benzinli motorlar daha sessiz

Otomotiv uzmanlarına göre benzinli motorlar ateşleme sistemiyle çalışırken, dizel motorlar sıkıştırma ve yüksek hızla püskürtme yöntemiyle çalışmaktadır. Benzinli araçlarla kıyaslandığında yüzde 20 daha fazla verimli bir motora sahip olması, yüzde 15 daha az emisyon sağlıyor olması ve yaklaşık yüzde 25 daha az yakıt tüketimi, dizel motorlu araçların özelliklerinden. Benzinli araçların motorları dizel araçlara göre daha sessiz. Ayrıca benzinli araçların hızlanma süreleri daha kısa. Benzinli araçlar daha spor ve konforlu kullanım sağlar.

Maliyet hesabına göre

Benzinli araçların Türkiye'de satın alma maliyetleri daha düşük. Aynı zamanda benzinli araçların bakım maliyetleri ve masrafları dizel araçlara göre daha az. Son dönemde ülkemizde benzin fiyatları ile motorin fiyatları arasındaki fark daha aza indi. Yani; 15 yıl önce mazot fiyatları benzine göre çok daha düşükken bu fark kapanmış gibi.

Yakıt türüne göre seçim sizde

Benzinli araç ile dizel araçta yatık kullanımında ise uygulamanız ve bilmeniz gereken bazı aşama ve kriterler var...

Aracınız benzinli ise yakıt tüketimine yönelik bazı uygulamalar yapabilirsiniz:

Soğuk havada benzin alın

Benzin satın alırken daha soğuk olan sabah saatlerini tercih edin. Soğuk havada benzin sıkışır ve buharsızdır. Aynı paraya daha fala benzin alabilmeniz mümkün.Depoyu tam doldurmak yerine yarım depo benzin almak hortumda kalabilecek olan benzinin parasını ödemenizi engelleyebilir.Araçtaki gereksiz ağırlıklar yakıt tüketimini artırır. Bagajınızdaki kar zinciri, bavul, ağır yükler gibi fazlalık eşyalardan kurtulun.

Aracınızı durarak ısıtmayın

Benzinli araçlarda yağın temiz olması oldukça önemli. Düzenli olarak araç yağını değiştirerek motordaki sürtünmeyi azaltabilir ve daha az benzin harcamasını sağlayabilirsiniz. Benzinli araçlarda, motorun soğuk olması yakıt tüketimini artırır. Aracınızı durduğu yerde ısıtmak yerine, ilk kalkış sırasında yavaş sürerek motoru ısıtabilir ve yakıt tüketimini azaltabilirsiniz. Aracınıza hız sabitleyici sistem kurdurarak yakıt tüketimini dengeleyebilirsiniz.

Bozuk yollarda araç sürmek benzin tüketimini artırabilir. Mümkün olduğunca düzgün yolları kullanmaya çalışmalısınız.

Dizelde motor ısınınca hareket edin

Peki dizel araçlarda yakıt tüketimine yönelik neler yapılabilir. İşte bunlardan bazıları:

Lastiklerin yeteri kadar şişkin olmaması daha çok sürtünmeye neden olur ve yakıt tüketimini artırır. Lastiklerinizin havasını düzenli olarak kontrol etmeniz faydanıza olacaktır. Araca eklenen bisiklet ya da diğer yük aparatları aracın ağırlığını ve rüzgâr direncini artırarak yakıt tüketimini de artırır.

Dizel araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için yapılması gereken ilk şey araç çalıştığında ısınmasını beklemektir. Motor ısındığında aracı hareket ettirirseniz daha az yakıt kullanmış olursunuz.

Dizel araçlar benzinli araçlar gibi seri değildir. Özellikle ani kalkış ve duruşlarda veya gazdan ayağın hızlı çekilmesi yakıt tüketimini artıran unsurlardandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.