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Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadara düştü?
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TIMETURK / EKONOMİ / Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadara düştü?

Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadara düştü?

Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye son haftalarda peş peşe zamlar gelmişti. Benzine de 26 Ekim'de 44 kuruş zam yapılmış ardından 1 gün sonra 27 Ekim'de 28 kuruş zam daha gelmişti. Zam haberleri ile bunalan araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Benzine 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak üzere 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

1 Saat Önce
2021-10-27 09:45:58
Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadara düştü?

Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye son haftalarda peş peşe zamlar gelmişti. Benzine de 26 Ekim'de 44 kuruş zam yapılmış ardından 1 gün sonra 27 Ekim'de 28 kuruş zam daha gelmişti. Zam haberleri ile bunalan araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Benzine 28 Ekim'den itibaren geçerli olacak üzere 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Döviz kurlarında yaşanan artış ve petrolün uluslararası piyasada hızla değer kazanması nedeniylee akaryakıt ürünlerine zam kaçınılmaz hale gelmişti. Son haftalarda benzine motorine ve LPG'ye peş peşe zam yapılmıştı. Akaryakıta gelen zam haberlerinden bunalan araç sahiplerini bu kez sevindiren bir gelişme yaşandı.

Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi?

Benzinn litre satış fiyatına indirim geleceği iddia edildi. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre 27 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 Ekim'de başlayacak şekilde benzine benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin litresi ne kadara düştü?

Benzinin litere fiyatı İstanbul'da 9 liraya kadar dayanmıştı. Gelen son indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 8.39 lira seviyesinde olacak.

Benzine peş peşe zam gelmişti

26 Ekim'de geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam gelmişti. Bu zamdan bir gün sonra benzine bir zam daha gelmiş ve litre fiyatı 28 kuruş zamlanmıştı.

Benzin ne kadar oldu?

İstanbul'da benziin litre fiyatı 8.65 TL, Ankara'da 8.75 TL, İzmir'de 8.73 TL olarak uygulanıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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