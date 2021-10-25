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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine zam

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

2 Saat Önce
2021-10-25 17:42:57
Benzine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,47 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,95 liradan 8,39 liraya, İzmir'de 8,03 liradan 8,47 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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