Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzin ne kadar oldu? sorusu araç sahipleri tarafından bu günlerde oldukça fazla sorulur oldu. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansıdı. Araç sahipleri neredeyse her hafta gelen zam haberi ile karşılaşıyor. Benzine bir zam haberi daha geldi. Alınan bilgiye göre benzin fiyatlarına 16 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 56 kuruş zam yapıldı. İşte gelen zamdan sonra benzinin son litre fiyatı...

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzin ne kadar oldu? sorusu araç sahipleri tarafından bu günlerde oldukça fazla sorulur oldu. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansıdı. Araç sahipleri neredeyse her hafta gelen zam haberi ile karşılaşıyor. Benzine bir zam haberi daha geldi. Alınan bilgiye göre benzin fiyatlarına 16 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 56 kuruş zam yapıldı. İşte gelen zamdan sonra benzinin son litre fiyatı...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) benzin litre fiyatına zam yapılacağını duyurdu.

Benzine zam mı geldi?

Benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 56 kuruş zam yapıldı. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.Motorin ve otgaz satış fiyatlarına henüz zam yapılmadı. Artan döviz kuru nedenile motorin ve LPG'ye de zam gelebilir.

Benzin ne kadar oldu?

Ankara'da ortalama 10,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,93 lira olacak. İzmir'de ise 10,43 liradan satılan benzinin litresi 10,99 liraya çıkacak. Benzinde ve motorinde 1 lira otogazda ise 65 kuruş zam bekleniyordu.

Benzin nedir?

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;

Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;

Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;

Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;

Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;

Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç olduğundan piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.