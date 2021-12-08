Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Dün motorine yapılan 66 kuruş zammın ardından bugün de benzine ve motorine yeni bir zam geldi. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim yapılacağını beklerken yeni bir zamla şaşırdı. Benzine 77 kuruş zam geldi. Motorin (mazot) fiyatlarına ise 31 kuruş zam geldi.

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Dün motorine yapılan 66 kuruş zammın ardından bugün de benzine ve motorine yeni bir zam geldi. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim yapılacağını beklerken yeni bir zamla şaşırdı. Benzine 77 kuruş zam geldi. Motorin (mazot) fiyatlarına ise 31 kuruş zam geldi.

Benzine zam mı geldi?

Benzin fiyatlarına yapılan son zamla birlikte benzine 77 kuruş zam geldi.

Benzin ne kadar oldu?

Bu geceden itibaren ortalama benzin fiyatları şöyle olacak: İstanbul'da 10,32 lira; Ankara'da 10,41 lira; İzmir'de 10,41 lira.

Mazota geçtiğimiz gün de zam geldi

Mazotun (motorin) litre satış fiyatına yeni bir zam daha geldi. Yapılan açıklamada zammın 66 kuruşolduğu belirtildi.

İndirim gelmişti

Motorine geçtiğimiz hafta 44 kuruş indirim gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.