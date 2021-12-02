Benzine zam mı geldi? Benzin zam son dakika! Benzine ne kadar zam yapıldı? Araç sahipleri dün benzine indirim yapıldığı haberi ile sevinmişti. Ancak son alınan bilgilere göre benzine yeni bir zam kapıda. Bu gece yarısından itibaren benzine 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzine zam mı geldi? Benzin zam son dakika! Benzine ne kadar zam geldi? Araç sahipleri dün benzine indirim yapıldığı haberi ile sevinmişti. Ancak son alınan bilgilere göre benzine yeni bir zam kapıda. Bu gece yarısından itibaren benzine 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Dün benzinin litre satış fiyatına 58 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim araç sahiplerini sevindirirken bu kez de zam haberi geldi.

Benzine zam mı geldi?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 44 kuruş zam geldi. EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Benzin ne kadar oldu?

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 9.09 TL civarında satılıyordu. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı 9.53 TL civarında olacak?

Motorine zam var mı?

Motorin (mazot) litre satış fiyatına ilişkin henüz herhangi bir zam haberi gelmedi.

Benzin nedir?

enzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;

Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;

Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;

Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;

Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;

Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.