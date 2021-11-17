Benzine zam mı geldi? Benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam gelecek? Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını döviz ile ithal ediyor. Döviz kurlarında meydana gelen yukarı yönlü hareket enerji ürünlerine de zammı kaçınılmaz kılıyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bir zam haberi daha geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine 48 ila 52 kuruş arasında yeni bir zam bekleniyor.

Döviz kurlarında son aylarda hızlı bür yükseliş yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Türkiye enerji ürünlerinin çok büyük kısmını döviz ile ithal eiyor. Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşa zam olarak yansıyor. Araç sahiplerini üzen son dakika zam iddiası daha geldi...

Benzine zam mı geldi?

Türk lirasının değer kaybetmesi ile akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine yeni bir zammın kapıda olduğu belirtildi. Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzine zam bekleniyor.

Benzine ne kadar zam gelecek?

Yapılacak zammın 48 ile 52 kuruş arasında olacaı iddia edildi.

Benzin ne kadar?

ISTANBUL - ANADOLU 8,10 TL

ISTANBUL - AVRUPA 8,07 TL

IZMIR 8,18 TL

ANKARA 8,18 TL

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt. 150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder.

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