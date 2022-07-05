Benzine zam mı geldi? 5-6 Temmuz benzin zammı | Brent petrol varili ne kadar? 1 litre benzin ne kadar oldu?

Benzine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatlarının düşmesi sevindirmişti. Son edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarında bir artış bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Brent petrol varili ne kadar? 1 litre benzin ne kadar oldu? 5-6 Temmuz benzin zammı...