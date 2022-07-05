Benzine zam mı geldi? 5-6 Temmuz benzin zammı | Brent petrol varili ne kadar? 1 litre benzin ne kadar oldu?
Benzine zam mı geldi? Akaryakıt fiyatlarının düşmesi sevindirmişti. Son edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarında bir artış bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Brent petrol varili ne kadar? 1 litre benzin ne kadar oldu? 5-6 Temmuz benzin zammı...
2022-07-05 09:06:45
Akaryakıt fiyatlarının düşmesi sevindirmişti. Son edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarında bir artış bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Brent petrol varili ne kadar? 1 litre benzin ne kadar oldu? 5-6 Temmuz benzin zammı...
Benzine zam mı geldi?
Gün içerisinde elde edilen bigilere göre benzin fiyatlarında bir artış yaşanacağı öngörülüyor. Brent petrol fiyatlarındaki artışın, benzin fiyatlarına yansıması bekleniyor.
5-6 Temmuz benzin zammı
Bugün benzin fiyatlarında bir artış yaşanmadı. Fiyatarın artışını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
Brent petrol varili ne kadar?
Brent petrolün varil fiyatı bugün içerisinde 113 doları gördü.
1 litre benzin ne kadar oldu?
Güncel benzin fiyatları;
İstanbul: 25.17 TL
Ankara: 25.29 TL
İzmir: 25.29 TL olarak işlem görüyor. .
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