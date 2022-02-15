Benzine zam mı geldi? 15 Şubat benzin zammı | Zamdan sonra güncel benzin fiyatları
Benzine zam mı geldi? Her gün zam takibi yapan vatandaş benzin fiyatlarındaki güncel rakamları merak ediyor. Benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL? 15 Şubat benzin zammı ne kadar? Zamdan sonra güncel benzin fiyatları...
2022-02-15 11:59:04
Benzine zam mı geldi? Her gün zam takibi yapan vatandaş benzin fiyatlarındaki güncel rakamları merak ediyor. Benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL? 15 Şubat benzin zammı ne kadar? Zamdan sonra güncel benzin fiyatları...
Benzine zam mı geldi?
Akaryakıt fiyatları 14.02.2022 tarihi saat 21:45'te şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,19 TL
- Gazyağı TL/lt: 14,73 TL
- Motorin TL/lt: 15,42 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 15,45 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 13,05 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL
EPGİS 9 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak zammı, aşağıdaki gibi yayınladı.
YORUMLAR (0)