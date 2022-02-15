Benzine zam mı geldi? 15 Şubat benzin zammı | Zamdan sonra güncel benzin fiyatları

Benzine zam mı geldi? Her gün zam takibi yapan vatandaş benzin fiyatlarındaki güncel rakamları merak ediyor. Benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL? 15 Şubat benzin zammı ne kadar? Zamdan sonra güncel benzin fiyatları...