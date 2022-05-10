Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.

Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.

Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,11 TL'ye, Ankara'da 21,22 TL'ye, İzmir'de 21,23 TL'ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. .