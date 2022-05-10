DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov'dan Arap Birliğine övgü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni atamalar
Myanmar: Direniş güçleri ülkenin yarısını kontrol ediyor
Yellen’den küresel ekonomide oynaklık uyarısı
Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz
İran, casuslukla suçladığı akademisyeni idam edecek
Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı
ABD istihbaratı: Putin, sıkıyönetim ilan edebilir
iPod üretimi durduruldu
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
Nebati: Fırsatçılara af yok
Elon Musk, Trump'ın yasağını kaldıracak
Göl kurudukça insan cesedi çıkıyor
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

TIMETURK / EKONOMİ / Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatında çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı beklendiği bildirildi.

19 Saat Önce
2022-05-10 10:34:31
Benzine zam geliyor

Akaryakıt sektöründen gelen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.

Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,11 TL'ye, Ankara'da 21,22 TL'ye, İzmir'de 21,23 TL'ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş