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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar?

Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarında bir artış yaşanacağı sosyal medyada tartışılıyor. Benzinin ve motorinin fiyatı merak konusu oldu. Peki, Benzin ve motorin ne kadar oldu? Motorin ve benzine ne kadar zam geldi?

3 Saat Önce
2022-02-05 09:34:49
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar?

Son zamanlarda zam üstüne zam gelen akaryakıtta bir artış da 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatları nedeniyle bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanacak zam sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Araç sahipleri “ Benzin ve motorin ne kadar? Benzine ve motorine zam mı geldi?” sorularına cevabını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Benzin ve motorin ne kadar olacak?

OPEC+ ülkelerinin, bu ay için yeni bir üretim artışı kararı almasına küresel endüstri çevreleri ve yatırımcılar şüpheyle yaklaşıyor. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine dair endişeler ve bunun enerji piyasalarına etkileri de, yakından takip ediliyor. ABD Teksas'ta yaşanan soğuk hava dalgası da üretim tesislerinden bazılarını etkiledi. Bütün bu sebeplerle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Edinilen bilgiye göre benzin ve motorine yeni zam yolda. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam bekleniyor. Son zamla birlikte benzin 15 lirayı aşacak, motorin ise 16 liraya dayanacak.

Ekonomist Oğuz Demir Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

'Çok üzülerek... Haftaya salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 70-90 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığı çok yüksek.

Petrol fiyatlarındaki artış zammın nedeni :( Pazartesi sert bir düşüş olmazsa gelecek zam bu...' dedi.

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