Benzine ve motorine yeni zam gelecek mi? Mazota zam yapılacak mı? Güncel mazot fiyatları ne kadar? Uluslararası piyasada Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile brent petrol fiyatları rekor seviyeye çıkmıştı. Savaş şokunun atlatılmasından sonra düşüşe geçen brent petrol yurt içinde de akaryakıt ürünlerine indirim gelmesine neden olmuştu. Önceki gün 98 dolar seviyesine kadar inen brent petrolden sonra yurt içinde benzin ve motorin litre satış fiyatına indirim gelmişti. Bugün yani 18 Mart'ta brent petrolde hafif yükseliş yaşandı. Yükseliş araç sahiplerini 'zam gelir mi' sorusunu sormalarına neden oldu?

Benzine ve motorine yeni zam gelecek mi? Mazota zam yapılacak mı? Güncel mazot fiyatları ne kadar? Uluslararası piyasada Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile brent petrol fiyatları rekor seviyeye çıkmıştı. Savaş şokunun atlatılmasından sonra düşüşe geçen brent petrol yurt içinde de akaryakıt ürünlerine indirim gelmesine neden olmuştu. Önceki gün 98 dolar seviyesine kadar inen brent petrolden sonra yurt içinde benzin ve motorin litre satış fiyatına indirim gelmişti. Bugün yani 18 Mart'ta brent petrolde hafif yükseliş yaşandı. Yükseliş araç sahiplerini "zam gelir mi" sorusunu sormalarına neden oldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları 138 dolar seviyesine kadar çıktı. Uluslararası piyasada savaş şoku ile yükselen petrol fiyatları nedeniyle yurt içinde de benzin ve motorin litre satış fiyatlarına peş peşe zam geldi. Rusya-Ukrayna hattında barış görüşmelerinin olumlu ilerlemesinin ardından şoku atlatan petrol piyasası düşüşe geçti. Brent petrolün 100 doların altına düşmesiyle benzin ve mazota üst üste indirim gelmişti.

Benzine ve motorine yeni zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatlarında son bir kaç gündür yeniden hafif yükseliş görülüyor. Brent petrol bugün 108 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 17 Mart'ta Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 102-104 dolar bandında işlem görüyordu. Önceki gün ise yani 16 Mart'ta 103,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,02 dolar seviyesinde tamamladı. ABD tipi ham petrol yeni işlem gününde de 105 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mazota zam yapılacak mı?

Brent petrolde yaşanan ufak yükselişlerin benzin ve mazota zam olarak yansıması beklenmiyor. Benzin ve motoründe üst üstü 3 gün indirim yapıldı. Son olarak 17 Mart'ta benzin ve motorin indirimi uygulandı. Benzine 62 kuruş, motorine (mazot) 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Son indirimle birliktebenzinin litre fiyatı 18 lira 8 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 69 kuruş oldu. .