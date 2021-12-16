Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları

Benzine ne kadar zam geldi? Döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın sonuçları benzini etkiledi. Sektörde yetkili isimler bu akşam itibariyle benzinin zamlanacağını duyurdu. Peki ama benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? Ankara, İstanbul, İzmir güncel fiyatları ne oldu? İşte merak edilen güncel benzin ücreti...

Benzine ne kadar zam geldi? Döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın sonuçları benzini etkiledi. Sektörde yetkili isimler bu akşam itibariyle benzinin zamlanacağını duyurdu. Peki ama benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? Ankara, İstanbul, İzmir güncel fiyatları ne oldu? İşte merak edilen güncel benzin ücreti...

Benzine ne kadar zam geldi?

Döviz kurunda yaşanan değişiklikle birlikte benzine de zam geldi. Sektör yetkililerinin verilerine göre benzinde 56 kuruş fiyat artışı gerçekleştirilecek. 17 Aralık itibariyle zmalı fiyatlardan satışlar gerçekleştirilecek.

Zam sonrasında güncel benzin fiyatları; İstanbul'da 10 lira 89 kuruşa, Ankara'da 10 lira 97 kuruşa ve İzmir'de 10 lira 98 kuruş oldu. Litrelik fiyatların şimdilik bu fiyatta verileceği fakat bazı ilerde 11 liranın da üzerine çıkabileceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.