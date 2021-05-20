Akaryakıt ÖTV oranlarında yapılan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Yapılan düzenleme sonrası araç sahipleri benzinin litre fiyatını merak etmeye başladı. Peki Benzine ne kadar zam geldi? Benzin litresi ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV kararı sonrası benzin litre fiyatı İstanbul'da İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 72 kuruşa yükseldi. Peki zam ne zaman başlıyor? Yapılan düzenleme bu günden itibaren geçerli ve pompa fiyatlarına yansımış durumda.

Akaryakıt ÖTV oranlarında yapılan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Yapılan düzenleme sonrası araç sahipleri benzinin litre fiyatını merak etmeye başladı. Peki Benzine ne kadar zam geldi? Benzin litresi ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV kararı sonrası benzin litre fiyatı İstanbul'da İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 72 kuruşa yükseldi. Peki zam ne zaman başlıyor? Yapılan düzenleme bu günden itibaren geçerli ve pompa fiyatlarına yansımış durumda.

Araç sahiplerini etkileceyek önemli bir güncelleme yapıldı. Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranlarının arttırlmasıyla benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Vatandaşlar da motorin, mazot, benzine gelen zammı merak etmeye başladı. Benzine ne kadar zam geldi? Benzin litresi ne kadar? Zam ne zaman başlıyor?

Benzine ne kadar zam geldi?

Akaryakıttan alınan TV oranları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV güncellemesi ile birlikte motorin, benzin ve LPG litre fiyatlarında artış oldu. EPGİS'ten yapılan açıklamada, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış pompa fiytalarına yansıyacak.

Benzin litresi ne kadar?

Yapılan ÖTV zammı artışı ile birlikte motorinde yaklaşık 67 kuruş artış oldu. ÖTV artışı ile İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 72 kuruşa, motorin fiyatı 7 lira 19 kuruşa yükseldi. Ankara ve İzmir" href="https://www.timeturk.com/haberleri/izmir">İzmir'de ise benzin fiyatı 7 lira 80 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 7 lira 27 kuruş oldu.

ÖTV oranları arttırldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı" href="https://www.timeturk.com/haberleri/cumhurbaskani">Cumhurbaşkanı kararına göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak. 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı. Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.

Tavan fiyat uygylaması bitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonunu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu. Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;

Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;

Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;

Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;

Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;

Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç olduğundan piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.