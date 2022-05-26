Benzine ne kadar zam geldi? 27 Mayıs benzin zammı ne kadar? 1 litre benzin kaç TL oldu?

Benzine ne kadar zam geldi? Brent petrolün yükselişinden sonra akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Peki ama benzine ne kadar zam gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs benzin zammı ne kadar? 1 litre benzin kaç TL oldu? Benzine bugün zam mı geldi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Brent petrolün yükselişinden sonra akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Peki ama benzine ne kadar zam gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs benzin zammı ne kadar? 1 litre benzin kaç TL oldu? Benzine bugün zam mı geldi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Benzine ne kadar zam geldi?

27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL ve motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

İstanbul'da 1 litre benzin ne kadar?

Motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.



LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

Ankara'da 1 litre benzin ne kadar?

Benzinin litre fiyatı 22,95 TL'den satılıyor.

Motorin litre fiyatı 22,13 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,23 TL'den satılıyor.

İzmir'de 1 litre benzin ne kadar?

Benzinin litre fiyatı 22,95 TL'den satılıyor.

Motorin litre fiyatı 22,18 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı 11,04 TL'den satılıyor.

Benzin ve motorin arasındaki fark nedir?

Benzin daha hafif bir yakıt olduğu için mazottan daha hızlı bir şekilde tutuşur. Bu nedenle benzin, hızlanma konusunda daha verimlidir. Bununla birlikte mazotun daha yoğun bir yakıt olması daha fazla hidrokarbona sahip olmasını sağladığından mazotun hacim birimi, benzinin hacim biriminden daha fazla enerji sağlar.