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Benzine ne kadar zam geldi? 26 Şubat 2022 güncel benzin zammı | Benzin fiyatı güncel

Benzine ne kadar zam geldi? EPGİS akaryakıt fiyatlarına cumartesi günü zam geleceğini twitter üzerinden duyurdu. Vatanaş bu duruma isyan ederken, güncel benzin fiyatı ne kadar araştırılıyor. İşte 26 Şubat'tan sonraki benzin fiyatları...

1 Saat Önce
2022-02-25 20:59:53
Benzine ne kadar zam geldi? 26 Şubat 2022 güncel benzin zammı | Benzin fiyatı güncel

6 Şubat 2022 güncel benzin zammı şok etti! EPGİS akaryakıt fiyatlarına cumartesi günü zam geleceğini twitter üzerinden duyurdu. Vatanaş bu duruma isyan ederken, güncel benzin fiyatı ne kadar araştırılıyor. İşte 26 Şubat'tan sonraki benzin fiyatları...

Benzine ne kadar zam geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi Twitter hesabı üzerinden 26 Şubat Cumartesi günü benzin ve motorinde fiyat artışı yaşanacağını belirtti.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

epgis benzin zammı

26 Şubat 2022 güncel benzin zammına göre benzin fiyatları

EPGİS tarafından açıklanan zammın ardından 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren; Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya yükselen benzin fiyatları, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkmış olacak. .

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