Benzine ne kadar zam geldi? 26 Şubat 2022 güncel benzin zammı | Benzin fiyatı güncel

Benzine ne kadar zam geldi? EPGİS akaryakıt fiyatlarına cumartesi günü zam geleceğini twitter üzerinden duyurdu. Vatanaş bu duruma isyan ederken, güncel benzin fiyatı ne kadar araştırılıyor. İşte 26 Şubat'tan sonraki benzin fiyatları...