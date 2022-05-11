Benzine ne kadar zam geldi? 11 Mayıs benzin zammı | Güncel benzin fiyatları ne kadar? İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları

Benzine ne kadar zam geldi? Benzine ve motorine yapılan zamlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs günü benzine bir zam daha yapıldı. Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gözlemlenen fiyat artışı benzini vurdu. Peki neden EPGİS açıklama yapmadı? Benzin zammı ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları ne kadar? İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları...

Benzine ve motorine yapılan zamlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mayıs günü benzine bir zam daha yapıldı. Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gözlemlenen fiyat artışı benzini vurdu. Peki neden EPGİS açıklama yapmadı? Benzin zammı ne kadar oldu? Güncel benzin fiyatları ne kadar? İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları...

Benzine ne kadar zam geldi?

Benzin fiyatlarına 78 kuruş zam geldi.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,13 liraya,

Ankara'da benzinin litre fiyatı 21,22 liraya,

İzmir'de benzinin litre fiyatı 21,22 liraya yükseldi.

Benzine neden zam geldi?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

EPGİS benzin zammı

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Peetrol nasıl oluşur?

Petrol en genel itibarıyla deniz kökenli (marine) organik maddelerin çökelmesi sonucu meydana gelen organik içerikçe zengin sedimanter kayaların jeolojik zaman süreci içinde gömülmesiyle ısı ve basınç etkisi altında meydana gelen bir organik üründür. Öncelikle bu organik maddeler diyajenez süreciyle (ki erken gömülme şartlarını içerir görece düşük basınç ve sıcaklık) hacimsel küçülmeye uğrar ve tetiklenen birtakım kimyasal reaksiyonlar sonucu kerojen oluşturur. Çökeller içinde sıkışma sonucu su da ortaya çıkar ve organik maddeye doygun tortul kayaçlar elde edilmiş olur. Bu noktada en önemli 3 eleman sıcaklık, basın ve uzun zamandır, zira jeolojik olarak anlaşılması gereken bir zaman dilimi kastedilir. Oluşan kerojen mumsu yapıda, büyük bir organik moleküldür ve suda ve organik çözücülerde çözünmez. Gömülme devam ettikçe sıcaklık ve basınç artar (yerin derinlerine inildikçe bu iki değer artış gösterir) bir yerden sonra katajenez aşamasına gelinir, bu aşamada kerojenden hidrokarbon zincirleri oluşumu başlar ve katajenez şartları oluşacak hidrokarbonu belirler. Petrol oluşumu için gereken sıcaklık 60-150 santigrad derece arasındaki petrol penceresi sıcaklığıdır, bu değerlerin üstünde kerojen bütünüyle çatlamaya ve ufak hidrokarbon zincirleri oluşturmaya başlar ve ürün olarak gaz elde edilir.