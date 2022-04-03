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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine ne kadar indirim yapıldı? 3-4 Nisan benzin indirimi | Güncel benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar düştü?

Benzine ne kadar indirim yapıldı? 3-4 Nisan benzin indirimi | Güncel benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar düştü?

Benzine ne kadar indirim yapıldı? Akaryakıt zamlarından sonra indirimler adeta dört gözle bekleniyor. Vatandaşın belini büken benzin fiyatlarında indirim müjdesi verildi. Peki ama İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar düştü? Son dakika akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim yapıldı? 3-4 Nisan benzin indirimi...

3 Saat Önce
2022-04-03 14:50:07
Benzine ne kadar indirim yapıldı? 3-4 Nisan benzin indirimi | Güncel benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar düştü?

Akaryakıt zamlarından sonra indirimler adeta dört gözle bekleniyor. Vatandaşın belini büken benzin fiyatlarında indirim müjdesi verildi. Peki ama İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar düştü? Son dakika akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim yapıldı? 3-4 Nisan benzin indirimi...

Benzine ne kadar indirim yapıldı?

Güncel benzin fiyatları ne kadar? Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı! 3 Nisan Pazar sabahı benzinin litre fiyatına 80 kuruş indirim yapıldığı açıklandı. İstanbul'da benzin; 19,80 liradan 19,00 liraya geriledi.

İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar düştü?

Benzin fiyatlarına yapılan indirim sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları aşağıdaki gibi yer alıyor. Son duruma göre benzin fiyatları, motorin fiyatlarından daha uygun alınıyor.

3 Nisan benzin fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

3 Nisan motorin fiyatları

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19 .

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