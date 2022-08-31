Benzine-mazota (motorine) indirim var mı? 31 Ağustos mazota zam geldi mi? Bugün 1 Eylül Mazota indirim-zam yapıldı mı? Araç sahipleri güne akaryakıt litre satış fiyatlarına gelecek olan zam yada indirim gelişmelerini takip ederek başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyada başlayan enerji krizi nedeniyle ülkemizde benzin ve mazot fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Peki 31 Ağustos ve 1 Eylül'de benzin ve mazota indirim yada zam gelecek mi?

Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkıştı. Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı batı ülkeleri Rus enerji ürünleri başta olmak üzere Rusya'ya büyük ambargo uyguladı. Rusya'nın petrollerine ve doğalgazına uygulanan ambargo nedeniyle dünyada büyük bir enerji krizi yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe paralel olarak ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zam geldi. Zamların ardından kontak çevirmeye korkar hale gelen araç sahipleri benzin ve mazota indirim yada zam gelişmelerini takip ediyor.

Bugün Benzine-mazota (motorine) indirim var mı?

31 Ağustos Çarşamba gününe araç sahipleri benzin ve mazota indirim yada zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 31 Ağustos'ta benzin ve mazota indirim yada zam uygulanması beklenmiyor.

31 Ağustos mazota zam geldi mi?

Benzine gelen son indirimin ardından akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ağustos'ta mazotun litre satış fiyatı 26.85 TL seviyelerinde olacak.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolde dalgalı seyir sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile 130 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol şu sıralar 100 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

31 Ağustos benzin fiyatları (Güncel)

İstanbul / Avrupa 20,12 TL

İstanbul / Anadolu 20,13 TL

İzmir 20,24 TL

Ankara 20,24 TL

31 Ağustos mazot fiyatları (Güncel)

Ankara 26,95 TL

İstanbul / Avrupa 26,84 TL

İstanbul / Anadolu 26,86 TL

İzmir 26,97 TL