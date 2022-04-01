Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? 2 Nisan Cumartesi benzin indirim

2 Nisan Cumartesi benzin indirim | Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinin litre satış fiyatlarına indirimler geldi. Son olarak motorine yapılan indirimden sonra benzinli araç sahiplerini sevindirecek indirim duyurusu da geldi. Benzine gece yarısından itibaren indirim gelecek.

2 Nisan Cumartesi benzin indirim | Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinin litre satış fiyatlarına indirimler geldi. Son olarak motorine yapılan indirimden sonra benzinli araç sahiplerini sevindirecek indirim duyurusu da geldi. Benzine gece yarısından itibaren indirim gelecek.

Araç sahiplerini yakından ilgidilendiren akaryakıt indirimi duyurularına bir yenisi daha eklendi. Motorin grubuna geçtiğimiz günlerde 88 kuruş indirim daha gelmişti. Benzinli araç sahipleri de indirim beklentisine girmişti. Benzinli araç sahiplerini sevindiren bir açıklama daha geldi...

Benzine indirim yapıldı mı?

Uluslararası piyasada brent petrolde hızlı bir düşüş yaşandı. Bu düşüşe bağlı olarak benzine de indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine 88 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin indirimi ne zaman geçerli?

Benzine yapılması beklenen 88 kuruşluk indirim 2 Nisan Cumartesi günü geçerli olacak. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.

31 Mart'ta motorine indrim gelmişti

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazoun litre satış fiyatına bir indirim daha bekleniyor. 31 Mart Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 88 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. Son gelen 88 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da mazotun fiyatı 21,24 liraya düşecek.

Biden'ın hamlesi brent petrolü düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarına karşı ABD'nin stratejik rezervlerindeki petrolü devreye sokacağını açıklayan Joe Biden, 6 ay boyunca 1 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını duyurdu. Biden'ın bu açıklamalarının ardından Brent petrol 105,27 dolar seviyesine kadar geriledi. .