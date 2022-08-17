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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine indirim, motorine zam geliyor

Benzine indirim, motorine zam geliyor

Motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-08-17 11:17:23
Benzine indirim, motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor.

Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.

NTV'nin haberine göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor. .

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