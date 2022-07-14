Benzine indirim mi geldi? 14 Temmuz benzin indirimi kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul benzin litre fiyatı

Benzine indirim mi geldi? Dalgalanan akaryakıt fiyatlarının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün brent petrol fiyatlarının düşmesiyle, benzin fiyatlarının düşeceği söylendi. Peki 14 Temmuz benzin indirimi kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul benzin litre fiyatı...

Dalgalanan akaryakıt fiyatlarının son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün brent petrol fiyatlarının düşmesiyle, benzin fiyatlarının düşeceği söylendi. Peki 14 Temmuz benzin indirimi kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul benzin litre fiyatı...

Benzine indirim mi geldi?

Brent petrol varilinin 100 doların altına düşmesi, benzin fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında 14 Temmuz itibariyle 1,55 TL indirim yapıldı.

14 Temmuz benzin indirimi kaç TL?

14 Temmuz günü itibariyle uygulanan 1,55 TL akaryakıt indirimiyle birlikte benzin fiyatları 23 lira seviyelerine geriledi.

LPG fiyatlarına zam geldi!

Piyasalardaki düşüşle beraber benzine indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. 14 Temuz'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 30 kuruş zam yapıldı.

Ankara, İzmir, İstanbul benzin litre fiyatı

İstanbul;

Benzin fiyatı 23,67 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL

Ankara ;

Benzin fiyatı 23,78 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL

İzmir;

Benzin fiyatı 23,77 TL

Mazot fiyatı (Motorin) 25,54 TL