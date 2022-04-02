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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.

21 Dakika Önce
2022-04-02 07:59:28
Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19

Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10 .

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