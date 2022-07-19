Benzine büyük indirim!
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi.
2022-07-19 07:30:49
Gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü. Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor.
Benzinin litresi gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söylemişti. .
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