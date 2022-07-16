Benzine büyük indirim geliyor!
Cuma günü 86 kuruş olarak gelmesi beklenen benzin indirimi resmî tatil nedeniyle uygulanamadı. Pazartesi günü benzin fiyatlarında yeni güncelleme ile birlikte 96 kuruş indirim beklentisi oluştu.
2022-07-16 13:45:36
Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında büyük artış yaşanan petrolde son dönemde gerçekleşen düşüş pompa fiyatlarına yansımaya başladı.
Brent petrol fiyatı özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin gündemde olduğu bugünlerde 100 doların altına inmişti. Şu anda brent petrolün varilinin fiyatı 101 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
RESMÎ TATİL ARAYA GİRMİŞTİ
Cuma günü benzin fiyatlarına 86 kuruş indirim yapılmış ancak resmî tatilin araya girmesi nedeniyle indirim gerçekleşmemişti.
Pazartesi günü benzin fiyatlarına yeni güncelleme getirilecek 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. .
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