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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine 29 kuruş zam! Pompaya yansıyacak mı?

Benzine 29 kuruş zam! Pompaya yansıyacak mı?

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 29 Kuruş zam yapıldı. Ancak gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

1 Saat Önce
2021-09-30 08:15:09
Benzine 29 kuruş zam! Pompaya yansıyacak mı?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT.

*Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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