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Benzinde 25 kuruş indirim
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TIMETURK / EKONOMİ / Benzinde 25 kuruş indirim

Benzinde 25 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.

1 Saat Önce
2021-10-27 17:17:43
Benzinde 25 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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