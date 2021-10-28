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TIMETURK / EKONOMİ / Benzincinin zam oyunu

Benzincinin zam oyunu

Bazı fırsatçı akaryakıt istasyonlarının benzin, mazot veya LPG zammı öncesinde vatandaşlara satış yapmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu durum sosyal medya ve internette yüzlerce şikâyete neden oldu. Aynı şekilde bu istasyonların indirim geldiğinde de bunu pompaya geç yansıttığı şikâyetler arasında yer aldı.

2 Saat Önce
2021-10-28 12:09:55
Benzincinin zam oyunu

Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarının anlık değişmesine neden oluyor. Bazı fırsatçı istasyonlar ise bu durumu lehine çevirmek için çeşitli yöntemler uyguluyor. Akaryakıta zam gelmesinden hemen önce satışları durduran bazı istasyonlar, indirim olduğunda ise bunu pompaya geç yansıtıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının 25 Ekim 2021 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceği açıklamasının ardından, Türkiye'nin birçok noktasında âdeta akaryakıt satışları durma noktasına geldi. Bazı istasyonlar zammı pompaya erken yansıtırken, bazıları ise ellerindeki stok akaryakıtı zamlı fiyattan satmak adına çeşitli bahaneler uydurdu. Sosyal medyadaki şikâyetlerde, istasyonların “Depolarımız boş”, “Sistemde arıza var” “Tanker gelmedi” gibi çeşitli nedenler ürettiği belirtildi.

Zam geldiğinde stokçuluk yapan istasyonların, indirimi geldiğinde ise bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı.

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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