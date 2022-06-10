Benzin ve otogaza zam geldi
NTV'nin haberine göre 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam geldi.
2022-06-10 10:45:06
Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılmasını beraberinde getirmeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam geldi.
8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
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