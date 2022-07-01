Benzin ve otogaza büyük indirim geliyor

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası ürün fiyatları artışlardan dolayı son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıta bugün indirim geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti.

İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı 27,25 TL'den, motorin litre fiyatı 26,61 TL'den, LPG'nin litre fiyatı 11,97TL'den satılıyor. .