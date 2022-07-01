Benzin ve otogaza büyük indirim geliyor
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası ürün fiyatları artışlardan dolayı son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıta bugün indirim geliyor.
2022-07-01 09:28:41
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.
29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti.
İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı 27,25 TL'den, motorin litre fiyatı 26,61 TL'den, LPG'nin litre fiyatı 11,97TL'den satılıyor. .
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