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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine zam!

Benzin ve motorine zam!

Benzin ve motorine bir büyük zam daha... Bu gece benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam geliyor.

29 Dakika Önce
2022-03-22 09:53:57
Benzin ve motorine zam!

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak vatandaşa yansımaya devam ediyor.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak. Bu geceki zamla birlikte, İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL'ye yükselecek.

Benzinin litresi Ankara'da 19,80 TL'ye, İzmir'de 19,82 TL'ye, motorinin litresi ise Ankara'da ve İzmir'de 22,36 TL'ye yükselecek.

Geçen hafta 100 doların altını gören Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün 119 dolara ulaştı.

BAKANDAN FİYAT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı programda petrol fiyatlarıyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler anında vatandaşına yansıtıyor. Bizde kesinlikle şu anda çok çok ucuz. Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle de oldukça ucuzuz. Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir. Bu petrolü ben üretmiyorum, petrolü ithal ediyorum. Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler anında vatandaşına yansıtıyor " dedi. .

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