Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 63 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 94 kuruş artış olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artışa gidildi.

Bu gece yarısından itibaren benzinde 63 kuruş, motorinde 94 kuruş fiyat artışı olacak.

Fiyatların pompa satışına yansıyacağı belirtildi.

Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.