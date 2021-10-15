Benzin ve motorine zam

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Bu zamlar pompa fiyatına yansıyacak.

Benzinde ayrıca gelen 23 kuruşluk fiyat artışı ise ÖTV'den karşılandı ve bu 23 kuruşluk artış pompa fiyatına yansımadı. Böylece benzinde, motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlandı

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi.

Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak.

8 LİRAYI AŞTI

Son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 7.53'ten 7.94 liraya, Ankara'da 7.61'den 8.02 liraya, İzmir'de 7.62'den 8.03 liraya yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 7.78'den 7.95'e, Ankara'da 7.84'ten 8.01'e, İzmir'de 7.85'ten 8.02 liraya yükselecek.

PETROL VE DOLARDA YÜKSELİŞ

Söz konusu zamlar petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan artışların ardından geldi. Brent petrolün varil fiyatı bugün 3 yılın ardından ilk kez 85 doları gördü. Petrol fiyatlarındaki artış 2021 genelinde yüzde 67'yi buldu.

Dolar ise Merkez Bankası'ndaki görevden almaların ardından 9.09 seviyesinden 9.24 liraya kadar yükseldi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.