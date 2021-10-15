Benzin ve motorine zam! Pompaya yansıyacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bezine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV'den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

LPG'de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.