Benzin ve motorine zam geliyor!
Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam gelecek.
2022-05-31 14:59:18
Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş devam ediyor. Peş peşe gelen zamlarla benzin 25, motorin 24 lirayı aşmıştı. Petrol fiyatlarının 123 doları aşmasıyla birlikte Haziran ayında da zam yağmuru devam edecek.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam yapılacak.
Güncel fiyatlar şöyle:
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,01 TL'ye, Ankara'da 25,12 TL'ye, İzmir'de 25,12 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,45 TL'ye, Ankara'da 25,12 TL'ye, İzmir'de 25,12 TL'ye satılıyor.
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