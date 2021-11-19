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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, benzinde cumartesi gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu bildirdi.

51 Dakika Önce
2021-11-19 11:19:47
Benzin ve motorine zam geliyor

Dolar/TL'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor.

Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzingrubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor.

Kaynak: ntv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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