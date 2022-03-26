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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatlarının artması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam gel mi sorusuna cevap arıyor. Peki, 26 Mart Benzin ve mazota zam geldi mi? Mazota zam var mı? Güncel benzin ve mazot fiyatları!

2 Saat Önce
2022-03-26 11:25:44
Benzin ve Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Araç sahipleri bu gece akaryakıta zam var mı? Akaryakıta zam olacak mı? Akaryakıt zammı ne zaman? Akaryakıta zam var mı sorularına cevap aradı. Akaryakıta zam haberi henüz gelmedi.

Brent petrol fiyatlarının 120 dolara dayanması Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Buna göre, bugünden itibaren pompaya yansımak üzere motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Böylelikle İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 23.64 TL seviyelerine yükseldi. Öte yandan benzin ise 20 liraya dayandı.

Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının artışı akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi.

25.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,80 TL
  • Gazyağı TL/lt: 22,09 TL
  • Motorin TL/lt: 23,61 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 23,66 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,58 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 15,52 TL
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