Benzin ve motorine zam geldi

23 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Zamlar pompalara anında yansıdı.

EPGİS akaryakıt zamlarını duyurmayacağını açıklamıştı. Vatandaşlar zam geldiğini bu sabah benzin istasyonlarda gördü.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,68 TL artışla 19,78 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1,60 TL artışla 22,27 TL oldu.

BRENT PETROL DÜŞÜŞTE

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla dün 120 dolar sınırına kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu. Brent petrol fiyatı şu sıralar 114 dolar seviyesinde kırmızı renge bürünmüş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. .