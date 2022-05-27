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TIMETURK / EKONOMİ / Benzin ve motorine yeni zamlar geliyor

Benzin ve motorine yeni zamlar geliyor

Sözcü gazetesine sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelecek.

1 Saat Önce
2022-05-27 10:20:03
Benzin ve motorine yeni zamlar geliyor

Dün gece litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam otogaz fiyatına da 36 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de 24,50 TL'ye yükselecek. .

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